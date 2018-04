Kriminalität

Tod von dreifacher Mutter: Lebensgefährte muss vor Gericht

27.04.2018, 14:08 Uhr | dpa

Nach dem Tod einer dreifachen Mutter aus Frankfurt wird ihrem Lebensgefährten nun der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat gegen den 51 Jahre alten Mann aus Breuberg (Odenwaldkeis) Anklage wegen Totschlags erhoben, wie sie am Freitag mitteilte. Der mutmaßliche Täter ist Türke, die getötete Frau hatte ebenfalls die türkische Staatsangehörigkeit.

Die Leiche der damals 47 Jahre alten Frau war im September 2017 in einem Wald bei Münster (Kreis Darmstadt-Dieburg) gefunden worden. Der Mann soll mit der Frau vor ihrem Tod eine Beziehung geführt haben. Am 20. August soll er sie laut Staatsanwaltschaft vor ihrer Wohnung im Stadtteil Bockenheim abgepasst und mit dem Auto zu einem Rastplatz in der Nähe von Rohrbrunn gebracht haben. Er soll sie mit Medikamenten widerstandsunfähig gemacht und sich sexuell an ihr vergangen haben.

Dann soll er sie "aus Eifersucht durch scharfe Gewalt gegen den Hals und Kopfbereich umgebracht" und die Leiche im Wald abgelegt haben. Danach wollte er sich nach Frankreich absetzen, wurde aber am 26. August im Elsass festgenommen und am 14. September nach Deutschland ausgeliefert.

Nach der Auslieferung hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt berichtet, die beiden seien etwa drei Monate lang ein Paar gewesen, die Frau habe sich in der Beziehung aber eingeschränkt gefühlt. Der Mann hatte die Tat zunächst bestritten und sich dann nicht mehr geäußert. Laut Polizei ist er möglicherweise psychisch krank.