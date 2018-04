Kriminalität

Polizei findet nach Einbruch zufällig Cannabisplantage

27.04.2018, 13:59 Uhr | dpa

Die Polizei hat in einer Garage in der Pfalz aus purem Zufall eine verbotene Cannabisplantage entdeckt. Eigentlich hatten die Beamten in der Nacht zum Donnerstag ein Haus in Ebertsheim durchsuchen wollen, weil dort eingebrochen worden war. Doch dabei stießen sie überraschend in dem Anbau auf die Pflanzen, wie die Polizei in Neustadt am Freitag mitteilte. Der Inhaber der Wohnung blieb übrigens zunächst auf freiem Fuß - er weilte im Urlaub.