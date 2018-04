Finanzen

Steuerfahnder bringen der Staatskasse 2,3 Milliarden Euro

27.04.2018, 13:59 Uhr | dpa

Hessens Steuerfahnder und Betriebsprüfer haben mit ihrer Arbeit im vergangenen Jahr rund 2,3 Milliarden Euro für die Staatskasse eingetrieben. Allein bei Betriebsprüfungen sei ein Plus von 1,7 Milliarden Euro zusammengekommen, teilte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Freitag in Wiesbaden mit. Im Vergleich zum Vorjahr sei dieses Ergebnis zwar zurückgegangen. "Es sind oft aber nur wenige, dafür sehr bedeutende Einzelfälle, die von Jahr zu Jahr zu Schwankungen führen können."

Die Betriebsprüfer konzentrierten ihre Arbeit unter anderem auf besondere "Risikobranchen", wie etwa den Gebäude- und Personenschutz, erläuterte das Finanzministerium. Im vergangenen Jahr seien im Nachgang der Steuerprüfungen 110 potenzielle Betrugsfälle aktenkundig geworden, die gerichtlich oder außergerichtlich verhandelt werden. Zusätzlich zu den Betriebsprüfungen ergab die Arbeit der Steuerfahnder ein Steuerplus von rund 674 Millionen Euro.