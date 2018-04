Landtag

Thüringen regelt Mitbestimmung an Hochschulen neu

27.04.2018, 17:19 Uhr | dpa

Der CDU-Abgeordnete Mario Voigt spricht am im Thüringer Landtag in Erfurt. Foto: Martin Schutt/Archiv (Quelle: dpa)

Nach monatelangem Ringen hat der Thüringer Landtag ein neues Hochschulgesetz beschlossen. Die Novelle wurde am Freitag mit den Stimmen der rot-rot-grünen Regierungskoalition verabschiedet. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass Studenten stärker bei der Gestaltung von Studiengängen eingebunden werden und generell mehr mitbestimmen dürfen. Professoren sollen zudem in Zukunft nicht mehr von einem Minister, sondern vom jeweiligen Hochschulrektor ernannt werden. In diesem Prozess können künftig Gleichstellungsbeauftragte Einfluss nehmen.

Die Opposition kritisierte die Novelle scharf: Die Änderungen führten zur "Bürokratisierung und zu langsamen Prozessen", sagte der CDU-Abgeordnete Mario Voigt. Als Beispiel nannte er die Änderungen bei der Berufung von Professoren. "Die bekommen an einer anderen Hochschule einen Ruf, wenn in Thüringen noch nicht einmal die Einladung rausgegangen ist", sagte Voigt. Seiner Meinung nach bedroht dies die nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen im Freistaat.

"Wir glauben, dass der Gesetzentwurf massiv Schaden im Thüringer Hochschulraum verursachen wird", sagte Voigt. Die CDU hatte einen eigenen Gesetzentwurf erarbeitet, der im Parlament aber scheiterte.

Die SPD dagegen glaubt, mit dem neuen Gesetz "Maßstäbe in Sachen Demokratie und Mitbestimmung" zu setzen, wie die SPD-Abgeordnete Eleonore Mühlbauer sagte. Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) sagte: "Dieses Gesetz bietet mehr Mitbestimmung und größere Autonomie."

Die Novelle sieht unter anderem vor, dass Entscheidungen künftig von paritätisch besetzen Organen und Gremien der Hochschulen getroffen werden. Dadurch sollen alle Statusgruppen mitentscheiden können, also auch die Studenten.

Über die Pläne der Landesregierung, das Thüringer Hochschulgesetz grundlegend zu erneuern, gab es monatelangen Streit. Die Hochschulrektoren im Freistaat fürchten, dass durch das Gesetz wichtige Entscheidungen künftig blockiert oder zu langsam getroffen werden könnten.