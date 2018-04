Kriminalität

Mann greift Frauen beim Berliner Hauptbahnhof an

27.04.2018, 15:39 Uhr | dpa

Ein Mann hat am Berliner Hauptbahnhof zwei Menschen mit Kopfstößen angegriffen. Zunächst belästigte der 41-Jährige am Donnerstagnachmittag eine Reisende und schlug sie mit seinem Rucksack, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als die 37-Jährige den Mann zur Rede stellte, versetzte er ihr einen Kopfstoß. Die Frau wurde dabei nicht verletzt und alarmierte die Bundespolizei.

In der Zwischenzeit verließ der bereits polizeibekannte Mann den Hauptbahnhof, griff in unmittelbarer Nähe in der Invalidenstraße eine Passantin an. Dabei verletzte er die 57-Jährige leicht im Gesicht, wie die Landespolizei mitteilte. Die Beamten nahmen den Täter dort fest und leiteten ein Verfahren gegen ihn ein. Ein Atemalkoholtest ergab 1,39 Promille.