Tennis

Überraschendes Halbfinale in Stuttgart: Halep scheitert

27.04.2018, 22:18 Uhr | dpa

Tennisspielerin Coco Vandeweghe ballt die Faust nach ihrem Sieg gegen Simona Halep beim Turnier in Stuttgart. Foto: Marijan Murat (Quelle: dpa)

Nach dem frühen Aus der deutschen Tennis-Damen um Angelique Kerber kommt es beim Sandplatz-Tennisturnier in Stuttgart zu einem Außenseiter-Halbfinale. Die beiden Mitfavoritinnen Simona Halep und Jelina Switolina scheiterten am Freitag im Viertelfinale. Die Weltranglisten-Erste Halep unterlag überraschend der amerikanischen US-Open-Halfinalistin Coco Vandeweghe 4:6, 1:6. Anschließend schied die an drei gesetzte Ukrainerin Switolina nach gewonnenem ersten Satz mit einer 7:6 (7:4), 4:6, 2:6-Niederlage gegen die Französin Caroline Garcia aus.

Die Weltranglisten-16. Vandeweghe spielt am Samstag gegen Garcia um das Erreichen des Endspiels. Im zweiten Halbfinale steht Anett Kontaveit der tschechischen Weltranglisten-Sechsten Karolina Pliskova oder French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland gegenüber.

Die 22-jährige Estin Kontaveit rang ihre russische Kontrahentin Anastasia Pawljutschenkowa 7:5, 6:7 (6:8), 6:4 nieder und verwandelte dabei nach 2:55 Stunden ihren vierten Matchball. "Das ganze Match war so eng. Ich bin wirklich glücklich, hier zum erstmal im Halbfinale zu sein", sagte Kontaveit. Die Weltranglisten-31. hatte im Achtelfinale von der Aufgabe von Angelique Kerber profitiert, die Probleme mit einer Oberschenkelblessur hatte.

Im Finale geht es um ein Preisgeld von 113 060 Euro und einen Sportwagen. Von den fünf deutschen Tennis-Damen im Hauptfeld hatte erstmals seit 2014 keine das Viertelfinale erreicht.

Einen Tag nach ihrem Erfolg über Titelverteidigerin Laura Siegemund spielte Vandeweghe druckvoll und gab gegen die zweimalige French-Open-Halbfinalistin Halep keinen eigenen Aufschlag ab. "Ich habe keine Ahnung", sagte die 26-Jährige auf die Frage, wie sie Halep bezwingen konnte, nachdem sie das erste Duell im vergangenen Jahr ebenfalls auf Sand mit 1:6, 1:6 verloren hatte. "Es ist immer etwas Besonderes, die Nummer eins zu schlagen."

Garcia und Switolina lieferten sich anschließend ein ausgeglicheneres Viertelfinale, das die französische Nummer sieben der Welt nach 2:16 Stunden mit einem Ass beendete. Die Französin war am Dienstag mit einem Sieg gegen die russische Weltklasse-Spielerin und dreimalige Stuttgart-Siegerin Maria Scharapowa in den Porsche Grand Prix gestartet. "Das ist gut fürs Selbstbewusstsein gewesen, weil sie eine großartige Karriere hatte", sagte die 24-Jährige.