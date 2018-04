Brände

Brand bei Entsorgungsfirma in Dillingen

27.04.2018, 15:48 Uhr | dpa

Feuerwehrmänner in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/Archiv (Quelle: dpa)

Auf dem Gelände eines Abfallentsorgers im Kreis Saarlouis ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache für den Brand in Dillingen war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei am Mittag mitteilte. Verletzte habe es nicht gegeben.

Noch am Nachmittag waren die Einsatzkräfte dabei, die Flammen zu löschen. Welches Material zwischen den Müllbergen genau in Flammen stand, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die "Saarbrücker Zeitung" hatte zuvor über den Brand berichtet.