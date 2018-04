Migration

Neue Details in Affäre um Asyl-Entscheidungen in Bremen

27.04.2018, 15:59 Uhr | dpa

Die Affäre um mutmaßliche Fehlentscheidungen bei positiven Asylbescheiden des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Bremen zieht weitere Kreise. Die suspendierte Ex-Leiterin soll nach "Spiegel"-Informationen in einem Fall auf eine sicherheitsrelevante Dokumentenprüfung verzichtet haben. Ein mitbeschuldigter Dolmetscher soll von Flüchtlingen 500 Euro kassiert haben. Die Staatsanwaltschaft Bremen wollte beides nicht kommentieren. Es gebe viele Spekulationen, die aber letztlich erst am Ende der Ermittlungen geklärt werden könnten, sagte ein Sprecher der Behörde.

Unterdessen wurde bekannt, dass die neue Leiterin der Bremer Außenstelle, Josefa Schmid, zeitgleich ehrenamtliche Bürgermeisterin des knapp 3000 Einwohner zählenden Ortes Kollnburg in Bayern ist. In dem Ort im Landkreis Regen war ihre Tätigkeit in Bremen offensichtlich zunächst nicht bekannt. "Lange haben wir nicht mal gewusst, dass sie überhaupt in Bremen arbeitet", sagte Kollnburgs Ratsmitglied Hans Reiner (CSU) dem "Weser-Kurier" (Freitag). Auf dpa-Anfrage wollte sich Schmid am Freitag in Kollnburg nicht dazu äußern.

Nach Darstellung des "Weser-Kurier" ernannte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die 44-Jährige Schmid, eine FDP-Politikerin, Anfang des Jahres zur Leiterin der Außenstelle des BAMF in Bremen. Ihre Tätigkeit als Bürgermeisterin in dem rund 700 Kilometer entfernten Ort in Bayern übt sie weiter aus.

Auch der Bayerische Rundfunk und die "Süddeutsche Zeitung" hatten über die Personalie berichtet. Laut "SZ" ist Schmid seit 2014 beim BAMF beschäftigt, zunächst in Deggendorf, dann in Nürnberg und nun in Bremen.

Ihre suspendierte Vorgängerin soll von 2013 bis 2016 laut Staatsanwaltschaft in mindestens 1200 Fällen Asylanträge positiv beschieden haben, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht gegeben waren. Ihr wird unter anderem Bestechlichkeit vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, welcher Art die möglicherweise angenommenen Vorteile waren, ob es um Geld ging, um Einladungen in Restaurants oder Hotelübernachtungen. Es gibt einen Tatverdacht, ob dieser für eine Anklage reicht, müssen die Ermittler prüfen.

Laut "Spiegel" sind durch die jahrelangen Unregelmäßigkeiten schwere Sicherheitsrisiken entstanden. Die ehemalige Außenstellenleiterin soll im Fall eines Asylbewerbers 2016 auf eine Dokumentenprüfung verzichtet haben. Monate später habe sich herausgestellt, dass die Papiere des Mannes aus dem Gebiet des "Islamischen Staats" stammten. Vor derlei Pässen hätten die Sicherheitsbehörden eindringlich gewarnt.

In einem weiteren Fall soll die frühere Außenstellenleiterin einen Mitarbeiter angewiesen haben, die Papiere eines Asylbewerbers nicht zu untersuchen, weil es schnell gehen müsse. Später hätten sich die Dokumente als gefälscht entpuppt.