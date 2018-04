Kriminalität

Überfall im Saarland: Französische Polizei nimmt Mann fest

27.04.2018, 17:19 Uhr | dpa

Nach einem Raubüberfall in Kleinblittersdorf ist der französischen Polizei der mutmaßliche Täter ins Netz gegangen. Wie die deutschen Kollegen am Freitag mitteilten, steht der 21 Jahre alte Franzose im Verdacht, einen Goldankauf in der Gemeinde überfallen zu haben. Bei der Tat im Februar wurde ein vierstelliger Geldbetrag erbeutet. Eine 67 Jahre alte Verkäuferin, wurde vom Täter mehrfach körperlich traktiert und erlitt schwere Verletzungen.

Beamte der Police Nationale nahmen den Mann am Donnerstag im französischen Saargemünd fest. Zeugen hatten die Flucht des Täters damals beobachtet und konnten Angaben zum Fluchtfahrzeug machen. Das führte die Ermittler auf die Spur des Franzosen. Er wurde beim Gericht im französischen Metz vorgeführt und sitzt nun in Haft. Der Mann soll nach Deutschland ausgeliefert werden. Das Amtsgericht Saarbrücken hat Haftbefehl gegen ihn erlassen.