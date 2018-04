Notfälle

Einwohner in Dannstadt-Schauernheim vorübergehend ohne Strom

27.04.2018, 17:28 Uhr | dpa

Mehr als 7000 Einwohner haben in der Verbandsgemeinde von Dannstadt-Schauernheim vorübergehend auf Strom verzichten müssen. Wie eine Sprecherin der Thüga Energienetze am Freitag sagte, war in der Nacht für eine halbe Stunde in der Kommune im Rhein-Pfalz-Kreis der Strom ausgefallen. Grund dafür war ein Kabelfehler.