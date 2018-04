Kirche

Evangelische Kirche fordert bessere Bedingungen für Kitas

27.04.2018, 17:39 Uhr | dpa

Die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat die Beitragsfreiheit für Kindertagesstätten begrüßt und fordert gleichzeitig mehr Personal. So müssten beispielsweise Kita-Leiter häufiger von der Gruppenarbeit mit den Kindern freigestellt werden, heißt es in einer am Freitag auf der Synode diskutierten Resolution.

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau unterhält aktuell etwa 600 Kindertagesstätten mit mehr als 7000 Beschäftigten und bezuschusst den Betrieb mit 41 Millionen Euro. Kitas sind nach Angaben der EKHN von den Sparauflagen der Kirche ausgeklammert. Der hessische Landtag hatte am Donnerstag beschlossen, dass die Betreuung von Kindern ab drei Jahren künftig für sechs Stunden am Tag kostenfrei ist.