Auszeichnungen

Medienpreis "Goldene Ente" für Museumsdirektor Mönig

27.04.2018, 17:39 Uhr | dpa

Der Leiter des Saarlandmuseums, Roland Mönig, erhält in diesem Jahr den Medienpreis "Goldene Ente" der Landespressekonferenz (LPK) Saar. Der 52-Jährige werde für "seinen klaren Kommunikationsstil und ausdauernde Vermittlungsarbeit" geehrt, teilte die LPK am Freitag in Saarbrücken mit.

Die Moderne Galerie des Saarlandmuseums war Ende 2017 nach vielen Problemen wiedereröffnet worden. Wegen Planungsmängeln und drastisch gestiegener Baukosten (von 9 auf 38 Millionen Euro) war der Bau 2011 zunächst gestoppt und erst Ende 2015 fortgesetzt worden.

Mit der undotierten "Goldenen Ente" zeichnet die LPK Saar seit 1973 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens für ihren offenen Umgang mit der Presse aus. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) als damalige saarländische Ministerpräsidentin und der damalige Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU).