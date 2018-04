Kriminalität

Haftbefehl gegen 24-Jährigen wegen Vergewaltigungsverdachts

27.04.2018, 17:39 Uhr | dpa

Gegen einen 24-Jährigen wurde Haftbefehl wegen Verdachts der Vergewaltigung erlassen. Der Mann soll am Montagmorgen in die Laube einer 46-jährigen Frau eingedrungen sein und sie dort unter Vorhalten eines Messers mehrfach vergewaltigt haben. Anschließend flüchtete er zunächst unerkannt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Beamte der Polizei und des LKA konnten einen Tatverdächtigen ermitteln und mit Hilfe des Opfers identifizieren. Der Tatverdächtige wurde am Mittwochabend vorläufig festgenommen. Er bestritt die Tat, berief sich auf Erinnerungslücken sowie die Einnahme von Drogen und Medikamenten. Ein Ermittlungsrichter erließ am Donnerstag Haftbefehl gegen den Mann. Er steht im Verdacht, weitere Delikte wie Laubeneinbrüche begangen zu haben.