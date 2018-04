Kriminalität

Mutmaßlicher Brandstifter nach drei Jahren gefasst

27.04.2018, 18:48 Uhr | dpa

Gut drei Jahre nach einem Brand in der Wiprechtskirche in Eula bei Leipzig ist der mutmaßliche Brandstifter gefasst worden. Der 34-Jährige sei bereits Ende März in Flensburg verhaftet worden und habe die Brandstiftung zugegeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Feuer in einer der ältesten Kirchen Sachsens war im Januar 2015 ein Schaden von rund 220 000 Euro entstanden.

Der Brandstifter hatte in einer Feuerwache in der Nähe des Brandortes eine Wollmütze gestohlen und diese in einem nicht weit entfernten Baucontainer liegen gelassen. Dort konnte die Polizei Fingerabdrücke und DNA-Spuren sichern, die dem Mann zugeordnet werden konnten. Bei dem Feuer in Eula waren in der Sakristei gelagerte Spendenmöbel in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Haupthaus der Kirche verhindern.