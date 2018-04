Regierung

Zeitung: Stefan Mappus freut sich auf sein Porträt

27.04.2018, 18:48 Uhr | dpa

Baden-Württembergs früherer Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) freut sich einem Zeitungsbericht zufolge knapp sieben Jahre nach dem Abschied vom Amt auf sein Porträt in der Villa Reitzenstein, dem Sitz der Landesregierung. "Ohne schon zu viel zu verraten – das soll und darf ich ja nicht – es ist eine neue Technik. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden", sagte er der "Pforzheimer Zeitung" (Samstag). Das Bild passe in die Ahnengalerie, die Porträts der früheren Regierungschefs zeige. Es wird am kommenden Freitag (4. Mai) enthüllt. Mappus, der Modell stand, werde dabei an der Seite seines Nachfolgers Winfried Kretschmann (Grüne) stehen.

"Ich gehe da sehr entspannt hin", sagte Mappus dem Blatt: "Es ist Tradition, die Enthüllung dort zu machen, sich zu treffen, das Gemälde der Öffentlichkeit zu übergeben und sich anzuschauen, wo es denn hängt." Dies sei in Ordnung für ihn. Mappus hatte mit der CDU die Landtagswahl 2011 verloren und das Amt des Ministerpräsidenten an den Grünen-Politiker Kretschmann abgeben müssen.