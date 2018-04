Unfälle

Schwerer Unfall auf Rügenbrücke: Sperrung

27.04.2018, 18:48 Uhr | dpa

Auf der Brücke über den Strelasund hat sich am Freitag ein schwerer Unfall ereignet. Ein 45-jähriger Motorradfahrer war aus bislang unbekannter Ursache auf ein vor ihm in Richtung Rügen fahrendes Auto aufgefahren und gestürzt. Der Biker wurde bei dem Unfall schwer verletzt, wie die Polizei in Stralsund mitteilte. Die Rügenbrücke wurde für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde über den alten Rügendamm umgeleitet. Der 54-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 5500 Euro geschätzt.