Tiere

Nabu kritisiert CDU und FDP beim Thema Wolf

27.04.2018, 19:09 Uhr | dpa

Der Thüringer Naturschutzbund Nabu hat sich vor dem Tag des Wolfes gegen Ausnahmen beim Abschussverbot für die Tiere ausgesprochen. Zuvor hatten die Thüringer Vertreter von CDU und FDP nach sich häufenden Risszahlen eine Lockerung zur Bejagung des streng geschützten Wolfes zur Diskussion gestellt. "Die Jagd auf den Wolf löst weder die realen, wirtschaftlichen Probleme von Schäfern und anderen Weidetierhaltern, noch kann sie einen wirkungsvollen Herdenschutz ersetzen", sagte Martin Schmidt, der Vorsitzende des Thüringer Nabus. Aus Sicht dss NABU ist die Bejagung des Wolfes keine Lösung, denn die Herden müssen geschützt werden, egal ob ein Wolf oder mehrere Wölfe in einer betroffenen Region leben. Der Tag des Wolfes ist in diesem Jahr am kommenden Montag, dem 30. April.