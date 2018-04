Unfälle

Kaputte Fensterscheibe an Tanzenden Türmen: Ursache geklärt

27.04.2018, 19:18 Uhr | dpa

Die "Tanzenden Türme" und der Michel in Hamburg. Foto: Daniel Reinhardt/Archiv (Quelle: dpa)

Die Ursache für die geborstene Fensterscheibe in einem der Hochhäuser der sogenannten Tanzenden Türme an der Hamburger Reeperbahn scheint gefunden. Laut der Eigentümerin Hansainvest Real Assets GmbH war die Ursache kein Baumangel, wie ein Sprecher am Freitag sagte. Bei dem Einsetzen einer sogenannten Fassadenbefahranlage sei die betroffene Prallschutzscheibe beschädigt worden und im Zuge dessen später geborsten. Diese Anlagen werden beispielsweise zum Putzen der Fenster eingesetzt und mit einem Kran über die Fassade gehoben.

Um das Risiko für derartige Zwischenfälle zu minimieren, will die Eigentümerin die betroffene Anlage modifizieren und mit besseren Schutzkörpern ausstatten. Am vergangenen Donnerstag waren durch die heruntergefallene Scheibe drei Personen leicht verletzt worden.