Gordon Hoffmann leitet neue CDU-Wahlkampfzentrale

27.04.2018, 20:49 Uhr | dpa

Der Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der CDU in der Prignitz, Gordon Hoffmann (39), soll die Wahlkampfzentrale der Partei für das Superwahljahr 2019 in Brandenburg leiten. Dies entschied der Vorstand am Freitag in Potsdam. "Die CDU will stärkste Kraft in Brandenburg werden", erklärte CDU-Chef Ingo Senftleben. "Wir werden deswegen unsere Landesgeschäftsstelle zu einer Wahlkampfzentrale ausbauen und ich freue mich, dass wir Gordon Hoffmann als neuen Leiter der Wahlkampfzentrale gewinnen konnten."

Zugleich kündigte Senftleben an, dass bei etwaigen Koalitionen künftig alle CDU-Mitglieder darüber abstimmen können. "Ich wünsche mir eine neue Debattenkultur in der Politik. Dazu gehört auch, dass sich die Mitglieder der eigenen Partei stärker einbringen können", sagte Senftleben. Im kommenden Jahr finden im Frühjahr die Kommunal- und die Europawahl und im Herbst die Landtagswahl statt.