Fußball

3:2-Sieg: Klos lässt Bielefeld mit spätem Tor jubeln

27.04.2018, 21:08 Uhr | dpa

Fabian Klos hat Arminia Bielefeld die Chance auf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga bewahrt. Mit seinem Treffer in der Nachspielzeit (90.+3) sicherte der Angreifer den Ostwestfalen am Freitagabend den 3:2 (0:1)-Erfolg im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Damit verkürzten die Ostwestfalen den Rückstand zu Holstein Kiel auf Relegationsrang drei zumindest bis Sonntag auf zwei Punkte. Kaiserslautern kann durch die Niederlage den erstmaligen Abstieg in die 3. Liga nicht mehr verhindern.

Vor 21 404 Zuschauern war Kaiserslautern durch zwei Tore von Sebastian Andersson (37./54. Minute) mit 2:0 in Führung gegangen. Doch die Bielefelder steckten nicht auf und drehten den Rückstand nach der Roten Karte gegen Gästespieler Benjamin Kessel (61./Handspiel). Klos mit seinem ersten Treffer (62./Handelfmeter) und Andreas Voglsammer (70.) schafften mit ihren Toren zunächst den Ausgleich.

In einer turbulenten Schlussphase mit großen Chancen auf beiden Seiten hatte Bielefeld das glücklichere Ende für sich: Klos gelang der Siegtreffer und lässt die Arminia auf den Aufstieg hoffen. Kiel kann am Sonntag (13.30 Uhr) im Spiel gegen Ingolstadt allerdings die Distanz wieder vergrößern.