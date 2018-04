Unfälle

Raupenfahrzeug mit Arbeitern stürzt 50 Meter tief: zwei Tote

27.04.2018, 21:29 Uhr | dpa

Drei Arbeiter sind am Freitag mit einem Raupenfahrzeug im Allgäu 50 Meter tief abgestürzt - zwei von ihnen sind tot. Das sogenannte Quad sei am Breitenberg in der Nähe von Füssen aus zunächst unbekannter Ursache vom Wege abgekommen, teilte ein Polizeisprecher in Kempten mit. "Dabei überschlug sich das Quad mehrmals und die Personen wurden herausgeschleudert."

Zunächst hätten zwei Radfahrer Erste Hilfe geleistet, bis die Rettungskräfte eingetroffen seien. "Zwei der Arbeiter, ein 64-Jähriger und ein 68-Jähriger, kamen bei dem Unfall ums Leben. Eine 70-Jähriger musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen werden." Die Verkehrspolizei ermittelt und zog einen Unfallsachverständigen hinzu.