Basketball

Erfurter Basketballer verlieren knapp in Bamberg

27.04.2018, 21:29 Uhr | dpa

Die Rockets aus Erfurt haben im Kampf um den Klassenverbleib in der Basketball-Bundesliga einen Auswärtssieg knapp verpasst. Das Team von Chefcoach Ivan Pavic verlor am Freitagabend vor 6150 Zuschauern beim Tabellen-Fünften Brose Bamberg mit 80:85 (31:50). Zwei Spieltage vor Saisonende sind die Erfurter punktemäßig gleich mit dem Tabellen-Vorletzter Eisbären Bremerhaven, die auf dem ersten Nichtabstiegsplatz stehen. Sollten am Ende der Spielzeit beide Teams immer noch punktgleich sein, würden die Thüringer die Klasse halten, da sie den direkten Vergleich mit Bremerhaven für sich entschieden haben.