Natur

Mergner neuer Vorsitzender des BUND in Bayern

28.04.2018, 21:09 Uhr | dpa

Führungswechsel nach 16 Jahren: Richard Mergner ist neuer Vorsitzender der Naturschutzorganisation BUND in Bayern. Eine Delegiertenversammlung in Eichstätt in Oberbayern wählte ihn am Samstag mit 96 Prozent. Einen Gegenkandidaten gab es nicht, wie eine Sprecherin am Abend sagte.

Mergner ist damit Nachfolger des langjährigen Chefs Hubert Weiger. Der 71-Jährige war nicht mehr angetreten - er will sich künftig verstärkt um die Arbeit als Vorsitzender des bundesweiten Dachverbands, des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Berlin, kümmern.

Sein 57 Jahre alter Nachfolger ist ein langjähriger enger Mitarbeiter Weigers. Mergner hatte von ihm 2002 bereits das Amt des Landesbeauftragten des BUND Naturschutz übernommen und es seitdem ausgeübt. Der neue Chef hatte bereits vor der Versammlung angekündigt, dass die Themen Klimaschutz, Energiewende und Flächenverbrauch auch in den kommenden Jahren im Fokus der Arbeit des Verbands stehen sollen. "Wir sind längst noch nicht bei einem nachhaltigen Bayern angelangt", sagte Mergner.