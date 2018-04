Natur

Mergner will an die Spitze von Bayerns größtem Umweltverband

28.04.2018, 02:08 Uhr | dpa

Der Bund Naturschutz in Bayern bekommt nach 16 Jahren einen neuen Vorsitzenden. Der 57-jährige Richard Mergner, der bislang Landesbeauftragter des größten Umweltverbandes Bayerns ist, will sich am späten Samstagnachmittag bei der Delegiertenversammlung in Eichstätt in Oberbayern zur Wahl stellen. Der langjährige Chef Hubert Weiger tritt nicht mehr an. Der 71-Jährige will sich künftig verstärkt um die Arbeit als Vorsitzender des bundesweiten Dachverbands in Berlin, des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), kümmern.

Weiger ist seit 2002 Chef des Landesverbandes, der heute rund 230 000 Mitglieder hat. Damals hatte Weiger den Vorsitz von Hubert Weinzierl übernommen, der mehr als drei Jahrzehnte an der BN-Spitze stand. Mit Mergner würde ein langjähriger enger Mitarbeiter Weigers dem bisherigen Vorsitzenden folgen. Mergner war 2002 bereits Weiger im Amt des BN-Landesbeauftragten gefolgt.