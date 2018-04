Parteien

FDP Rheinland-Pfalz trifft sich zu Parteitag in Deidesheim

28.04.2018, 02:18 Uhr | dpa

Vor allem das eigene politische Programm wird auf einem Parteitag der rheinland-pfälzischen FDP heute (10.00 Uhr) in Deidesheim (Kreis Bad Dürkheim) diskutiert werden. Vorstandswahlen stehen bei dem Treffen mit rund 200 Delegierten in der Pfalz nicht an. Anträge wurden im Vorfeld der Veranstaltung beispielsweise zu den Themen Mobilität, kommunale Finanzen, Tourismus oder Breitbandausbau gestellt. Eine zentrale Rede wird der Landesvorsitzende und rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing halten.