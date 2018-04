Verbraucher

Kretschmann eröffnet Verbraucherschau Maimarkt in Mannheim

28.04.2018, 02:29 Uhr | dpa

In Mannheim beginnt heute (10.00 Uhr) die traditionelle Verbraucherausstellung Maimarkt. In 47 Hallen und auf einem großen Freigelände präsentieren rund 1400 Aussteller bis zum 8. Mai mehr als 20 000 Produkte und Dienstleistungen. Zur Eröffnung wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erwartet. Er will sich nach Angaben der Veranstalter bei einem Rundgang über die Angebote der alljährlichen Leistungsschau informieren.

Am 6. Mai soll dann Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu einer Veranstaltung des Kurpfälzer Mittelstands auf dem Maimarkt kommen. Im vergangenen Jahr kamen etwa 341 000 Besucher zu der Ausstellung, die als eine der bundesweit größten Regionalmessen gilt. Kretschmann hatte die Leistungsschau bereits 2014 eröffnet.