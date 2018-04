Parteien

Linke stellt Kandidaten für Landtagswahl auf

28.04.2018, 02:39 Uhr | dpa

Die hessische Linke wählt auf einem Parteitag heute (10.00 Uhr) und morgen in Kassel (10.00 Uhr) ihre Kandidaten für die Landtagswahl im Oktober. Als Spitzenkandidaten wollen Parteichef Jan Schalauske und die Fraktionsvorsitzende im Landtag, Janine Wissler, antreten. Um den dritten Listenplatz bewirbt sich die Co-Landesvorsitzende Heidemarie Scheuch-Paschkewitz bei den rund 200 Vertretern.

In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Bei der Landtagswahl 2013 hatte die Linke mit 5,2 Prozent der Stimmen den Einzug knapp geschafft, derzeit sitzen sechs Abgeordnete im Landesparlament. Auch die Abgeordneten Hermann Schaus und Ulrich Wilken wollen einen vorderen Listenplatz ergattern. Die Abgeordneten Gabriele Faulhaber und Marjana Schott treten nicht mehr an.