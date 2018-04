Theater

Musical zu Darmstadt 98 wird aufgeführt

28.04.2018, 02:48 Uhr | dpa

Genau 40 Jahre nach dem ersten Aufstieg des SV Darmstadt 98 in die Fußball-Bundesliga kommt die Geschichte von damals als Musical auf die Bühne. Das Stück "Aus Tradition anders" wird heute (19.30 Uhr) im Staatstheater Darmstadt uraufgeführt. Martin G. Berger (Buch, Liedtexte und Regie) und Jasper Sonne (Musik) erzählen darin die Geschichte der sogenannten Feierabendprofis aus Darmstadt, die im Jahr 1978 neben dem Fußball nahezu alle auch noch einem regulären Beruf nachgingen.

Darüber hinaus geht es in dem Stück laut Mitteilung um "Spielfreude und Kommerz, traditionelle Beziehungsbilder und Gleichberechtigung, Liebe und Leidenschaft, Zukunft und Vergangenheit" mitten im Deutschen Herbst. Mit dem Musical gratuliert das Staatstheater den Lilien - so wird der Verein wegen seines Wappens genannt - zu ihrem 120-jährigen Bestehen. Aktuell spielt der Verein in der Zweiten Liga gegen den Abstieg.