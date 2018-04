Kriminalität

Waffennarr unterhält illegales Lager

28.04.2018, 08:29 Uhr | dpa

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/Archiv (Quelle: dpa)

Waffen, Munition und ein unbekanntes Pulver hat die Polizei in großen Mengen bei einem 63-Jährigen in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) sichergestellt. Wie die Beamten in der Nacht zu Samstag mitteilten, schlugen sie bereits vor einigen Tagen zu. Gefunden wurden 20 Kilo Munitionshülsen, Munition verschiedener Kaliber, Treibladung, mehrere Langwaffen, Schreckschuss- und Luftpistolen, ein Signalrevolver, pyrotechnische Gegenstände, Schwarzpulver sowie Chemikalien, die zur Herstellung von Sprengstoff geeignet sein sollen.

Hinweise hatten zu dem Mann geführt, der zwar seit mehreren Monaten in Pfarrkirchen wohnte, sich hier aber nicht angemeldet hatte. "Es waren mehrere Umzugskartons für den Abtransport der sichergestellten Gegenstände notwendig", steht in der Mitteilung. Bereits voriges Jahr war der 63-Jährige - damals noch in Oberbayern - wegen mehrerer Verstöße nach dem Waffen- und Sprengstoffgesetz angezeigt worden. Ihm waren daher die Waffenlizenzen entzogen worden.