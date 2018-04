Kommunen

"Ärgerliches Dauerthema": Müll in Brandenburgs Parks

28.04.2018, 08:48 Uhr | dpa

Müllsünder verschmutzen regelmäßig Parks und öffentliche Plätze in Brandenburgs Kommunen. "Das ist ein ärgerliches Dauerthema", sagte ein Sprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Dabei verwies er auf die jüngsten Vorfälle von Müllverschmutzung im Schlosspark "Neuer Garten" sowie eine "Kifferparty" im Park Babelsberg. Die beiden Parks in Potsdam würden am häufigsten von Müllsündern heimgesucht. In kleineren Parks wie in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald), Caputh (Potsdam-Mittelmark) oder Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) gebe es weniger Probleme.