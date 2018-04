Kriminalität

Tod von Säugling: Vater soll Haftrichter vorgeführt werden

28.04.2018, 08:48 Uhr | dpa

Kiel (dpa/lno) - Nach dem Tod eines vier Wochen alten Säuglings in Kiel soll der unter Tatverdacht stehende Vater voraussichtlich am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft geht von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt aus. Das Obduktionsergebnis lag am Freitag allerdings noch nicht vor. Laut Polizei war der 19 Jahre alte Vater des Kindes bei seiner Festnahme am Freitag deutlich alkoholisiert und stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Die Beamten waren in den frühen Morgenstunden alarmiert worden, weil der junge Mann in der Wohnung randaliert haben soll. Sie fanden das Kind wenig später derart schwer verletzt vor, dass Wiederbelebungsversuche der Polizisten und später durch einen Notarzt scheiterten.