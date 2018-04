Natur

Nabu: Maikäfer immer seltener zu sehen

28.04.2018, 09:58 Uhr | dpa

Ein Feld-Maikäfer sitzt auf einem Blatt in einer Grünanlage. Foto: Holger Hollemann/Archiv (Quelle: dpa)

Ende April bahnen sich die ersten Maikäfer den Weg durchs Erdreich ans Tageslicht - doch in Thüringen sind es nach Angaben des Nabu nur noch wenige. "Maikäfer sind in Thüringen zum Glück noch nicht ausgestorben, aber seit etlichen Jahrzehnten kaum noch zu sehen", sagte Nabu-Insektenexperte Ronald Bellstedt. Jüngere Generationen hätten noch gar keine echten Maikäfer zu Gesicht bekommen. "Außer vielleicht als Schokoladenattrappe."

Waren die Käfer vor einigen Jahrzehnten auch in Thüringen noch millionenfach unterwegs, haben inzwischen unter anderem der Einsatz von Pestiziden und die Intensivierung der Landwirtschaft ihren Bestand stark verkleinert, wie der Experte erklärte. Bis etwa Mitte Mai werden die Tiere vor allem an warmen Abenden in der Dämmerung auf Streuobstwiesen unterwegs sein.