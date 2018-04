Kriminalität

Polizei setzt mehr als 500 Beamte gegen Identitätsbetrug ein

28.04.2018, 10:19 Uhr | dpa

Bei einer groß angelegten Kontrolle in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis sind mehr als 500 Polizisten gegen Identitätsbetrug vorgegangen. Um gefälschte Ausweise identifizieren und beschlagnahmen zu können, habe es an 26 Orten Personenkontrollen gegeben, sagte ein Polizeisprecher in Mannheim. Der sogenannte Sicherheitstag von Freitag bis Samstagmorgen sei eine in Baden-Württemberg einzigartige Aktion gewesen.

Den Angaben zufolge wurde zum Beispiel am Mannheimer Busbahnhof und auf einer Raststätte an der Autobahn 6 bei Hockenheim kontrolliert. Zudem habe es Aktionen in Flüchtlingsunterkünften, Gaststätten sowie Straßenbahnen und Bussen gegeben. An den Einsätzen waren laut Polizei auch Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) beteiligt, die die Papiere auf ihre Echtheit hin überprüfen konnten.