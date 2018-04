Kirche

Unterrichtserlaubnis für 19 katholische Religionslehrer

28.04.2018, 10:19 Uhr | dpa

Erfurt (dpa/th)- Das Bistum Erfurt erteilt 19 weiteren katholischen Lehrkräften die Erlaubnis für den Religionsunterricht. In einem Gottesdienst im Erfurter Dom erhalten die 16 Frauen und drei Männern am Samstag (10.30 Uhr) von Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr den offiziellen Lehrauftrag. Sie unterrichten an staatlichen Schulen in Erfurt, Gotha und im Eichsfeld.

Laut Bistum sind in Thüringen 158 katholische Religionslehrer an staatlichen Schulen tätig. Sie werden von weiteren 49 kirchlichen Mitarbeitern unterstützt. Der Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach ist im Grundgesetz und in der Thüringer Landesverfassung verankert.