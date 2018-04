Verkehr

Staus wegen A8-Vollsperrung: Ausweichstrecken ausgelastet

28.04.2018, 12:08 Uhr | dpa

Die Vollsperrung der Autobahn 8 in beiden Fahrtrichtungen zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost sorgt seit dem Samstagmorgen für Staus und Behinderungen auf der viel befahrenen Ost-West-Verbindung zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Wie ein Sprecher des Verkehrswarndienstes am Samstag in Stuttgart sagte, stocke der Verkehr in beiden Richtungen zeitweise auf einer Länge von bis zu sieben Kilometern. Auch die regionalen Ausweichstrecken seien stark ausgelastet. Angesichts des hohen Verkehrsaufkommens seien die Staulängen aber "noch angemessen." Zu größeren Unfällen entlang der Strecke sei es bis zum Samstagmittag nicht gekommen.

Grund für die Sperrung ist ein Brückenabriss. Umleitungen sind bis Montagmorgen (6.00 Uhr) eingerichtet. Der überregionale Verkehr wird weiträumig über die A6 und die A81 umgeleitet.