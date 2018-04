Verkehr

Fußgängerin nach Verkehrsunsfall in Krankenhaus gestorben

28.04.2018, 12:38 Uhr | dpa

Eine vor rund zwei Wochen bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Reinickendorf schwer verletzte Frau ist im Krankenhaus gestorben. Ob die Frau am Freitag ihren Verletzungen erlag, konnte die Polizei am Samstag nicht sagen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Seniorin am Vormittag des 12. April auf der Roedernallee von einem Auto angefahren worden, nachdem sie hinter einem Bus die Straße überqueren wollte. Der 83 Jahre alte Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Fußgängerin. Sie musste notoperiert werden. Der Autofahrer erlitt einen Schock.