Brände

Feuer macht Fachwerkhaus in der Börde vorerst unbewohnbar

28.04.2018, 13:29 Uhr | dpa

In Walbeck im Bördekreis hat am Samstagmorgen ein Fachwerkhaus gebrannt. Ursache für das Feuer seien Flammen im Schornstein gewesen, die auf die Holzbalken übergegriffen seien, teilte die Polizei in Haldensleben mit. Die Flammen seien aus noch ungeklärter Ursache entstanden, als Feuer in der Heizung angemacht wurde. Mehrere freiwillige Feuerwehren seien im Einsatz gewesen. Verletzt wurde niemand. Das Haus im Ortsteil der Stadt Oebisfelde-Weferlingen ist vorerst nicht bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unbekannt.