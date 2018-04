Parteien

SPD: Grün-Schwarz fehlt gemeinsamer Inhalt und Vision

28.04.2018, 13:39 Uhr | dpa

Die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg wird nach Ansicht von SPD-Politikern nur noch durch den Willen zur Macht zusammengehalten. SPD-Bundesgeneralsekretär Lars Klingbeil sagte am Samstag bei einem Landesparteitag in Bruchsal bei Karlsruhe, Grün-Schwarz fehle eine gemeinsame Vision. "Das ist nicht gut für Baden-Württemberg." Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wirke zunehmend kraftlos. SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch sagte, hinter der grün-schwarzen Fassade gebe es keinen Inhalt. Grün-Schwarz solle möglichst schnell die Bühne freimachen für eine neue Regierung. Grün-Schwarz war im Zuge eines Streits über eine Reform des Landtagswahlrechts in eine schwere Krise geraten.