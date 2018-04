Verkehr

Reisewelle zum langen Wochenende rollt ohne Stau-Chaos

28.04.2018, 13:48 Uhr | dpa

Trotz mehrerer Straßensperrungen ist am Samstag ein Verkehrschaos in NRW ausgeblieben. Der Reiseverkehr zum langen Wochenende sei ohne Staus von größeren Ausmaßen geflossen, sagte eine Sprecherin der Landesleitstelle der Polizei am Samstag auf Anfrage. Autofahrer hätten jedoch dort ein wenig Geduld aufbringen müssen, wo aktuelle Engpässe herrschten, hieß es weiter.

Nach wie vor gesperrt war die A 59 ab dem Kreuz Duisburg in Richtung Dinslaken. Dort werden erst am Montagabend verengte Fahrspuren freigegeben, hatte der Landesbetrieb Straßen.NRW mitgeteilt. Ein Lkw-Brand hatte Stahlkonstruktionen unter einer Brücke beschädigt. Auch auf der A 1 und der A 3 gab es Behinderungen durch wegen Bauarbeiten gesperrte Bereiche rund um Köln.