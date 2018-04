Verkehr

Mann fährt unter Drogeneinfluss mit Labortieren

28.04.2018, 14:08 Uhr | dpa

Ohne gültigen Führerschein und unter Drogeneinfluss hat ein Mann auf einer Autobahn bei Mainz etwa 1200 lebende Labormäuse und Ratten transportiert. Bestimmt waren die Tiere aus Frankreich für medizinische Zwecke in Deutschland, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die empfindliche Fracht war auch der Grund, weshalb der Fahrer zunächst nicht den Autoschlüssel für den Transporter - wie von der Polizei gefordert - abgeben wollte. Der Mann habe behauptet, die Kühlung würde ausfallen, sobald er die Zündung ausgeschalte. Wie sich laut Polizei bei der Kontrolle, die bereits am Dienstag war, zeigte, funktionierte die Kühlung auch ohne Schlüssel. Dem Mann drohten eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie ohne Fahrerlaubnis, wie es weiter hieß. Ein Ersatzfahrer habe den Transport der Mäusen und Ratten übernommen.