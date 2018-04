Verkehr

Polizei überprüft 1500 Autos bei Kontrollen im Norden

28.04.2018, 14:19 Uhr | dpa

Die Polizei in Schleswig-Holstein hat in der Nacht zum Samstag mehr als 1500 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten nach eigenen Angaben drei betrunkene Personen am Steuer, zwei weitere Fahrer hatten Drogen genommen. Insgesamt sei gegen 22 Menschen Strafanzeige gestellt, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Urkundenfälschung. Zudem waren 195 Autos zu schnell unterwegs. Insgesamt sind rund 120 Beamte der Landespolizei, der Bundespolizei und des Zolls an sieben Kontrollstellen zwischen Husum und Kappeln im Einsatz gewesen.