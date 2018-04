Kriminalität

Nach Tod von Säugling in Kiel: Vater in Untersuchungshaft

28.04.2018, 15:48 Uhr | dpa

Kiel (dpa/lno) - Nach dem gewaltsamen Tod eines vier Wochen alten Mädchens in Kiel hat das Amtsgericht der Landeshauptstadt Haftbefehl gegen den 19 Jahre alten Vater erlassen. Der Mann wird des Totschlags verdächtigt, wie die Polizei am Samstag berichtete. Über die Umstände des Todes nannte die Polizei keine Details. Das Obduktionsergebnis lag am Samstag noch nicht vor. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft würden mit Unterstützung der Mordkommission mit Hochdruck fortgeführt, hieß es.

Früheren Angaben zufolge soll die Tat am frühen Freitagmorgen geschehen sein. Die Polizei war alarmiert worden, als der 19-Jährige in der Wohnung randalierte. Beim Eintreffen fanden die Beamten das Kind so schwer verletzt vor, dass eine Reanimation durch die Polizisten und anschließend durch einen Notarzt erfolglos blieb. Der mutmaßliche Täter sei betrunken in dem Mehrfamilienhaus angetroffen worden. Er habe offenbar auch unter dem Einfluss von Drogen gestanden. Die Mutter und weitere Angehörige des Säuglings wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.