Fußball

0:3 in Darmstadt: Union Berlin muss weiter um 2. Liga bangen

28.04.2018, 15:48 Uhr | dpa

Zittern statt Erleichterung: Der 1. FC Union Berlin hat in der 2. Fußball-Bundesliga den entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt verpasst und muss weiter bangen. Die "Eisernen" kassierten am Samstag durch das 1:3 (0:3) beim ebenfalls gefährdeten SV Darmstadt 98 einen herben Rückschlag im Abstiegskampf. Mit einem Sieg hätte sich das Team von Trainer André Hofschneider aller Sorgen entledigen können. Doch mit 41 Punkten liegt Union zwei Spieltage vor dem Saisonende nur vier Zähler vom Abstiegsrang 17 entfernt.

"Die erste Halbzeit war eine Katastrophe", befand Stürmer Steven Skrzybski: "Danach hatten wir Chancen, aber es hat die letzte Konsequenz gefehlt."

Die Berliner, bei denen der am Sprunggelenk verletzte Kapitän Felix Kroos als Zuschauer mitgereist war, präsentierten sich in diesem wichtigen Duell über weite Strecken viel zu brav. Die leidenschaftlich kämpfenden Hausherren nutzen ihre Chancen effektiv. Fabian Holland (12.) und Doppeltorschütze Felix Platte (22./35.) sorgten vor 16 570 Zuschauern am Böllenfalltor für einen klaren Vorsprung zur Pause. Der 1:3-Anschlusstreffer durch Michael Parensen (87.) kam zu spät.

"Wir dürfen nicht so einfache Tore kassieren", bemängelte Verteidiger Christopher Trimmel. Bei der Darmstädter Führung durch den früheren Hertha-Spieler Holland sahen die Berliner ganz schlecht aus (12.). Wenig später vergab Akaki Gogia, der in die Startelf rückte, die Chance auf das 1:1. Darmstadts Torwart Daniel Heuer Fernandes parierte dessen Schuss glänzend (20.). Auch das 2:0 der Darmstädter begünstigte die schlecht postierte Defensive der "Eisernen".

Union ließ sich aber nicht hängen und spielte weiter nach vorne. Berlins bester Torschütze Skrzybski, der für Kroos die Kapitänsbinde trug, scheiterte am aufmerksamen Heuer Fernandes, bevor Platte mit seinem zweiten Treffer das 3:0 für die Hessen markierte (35.).

Im zweiten Abschnitt blieb bei den verhaltenen Gästen die Aufholjagd aus. Die Berliner hatten zwar mehr Spielanteile, blieben aber völlig ungefährlich. Die Ausnahme bildete der späte Anschlusstreffer durch den eingewechselten Parensen drei Minuten vor Schluss.