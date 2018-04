Fußball

0:3 in Wiesbaden: Zwickau zum neunten Mal in Serie ohne Sieg

28.04.2018, 16:28 Uhr | dpa

Der FSV Zwickau hat seinen Negativlauf in der 3. Fußball-Liga nicht stoppen können. Die Mannschaft von Interimscoach Danny König verlor am Samstag beim SV Wehen Wiesbaden mit 0:3 (0:0). Es war bereits das neunte sieglose Spiel in Serie für die Westsachsen. Der zur Pause eingewechselte Manuel Schäffler (59./68. Minute) sowie Dominik Martinovic (90.+1) trafen für die Hessen.

Drei Tage nach der Beurlaubung von Cheftrainer Torsten Ziegner war der FSV in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Dabei vergaben die Zwickauer mehrere Chancen. Ronny König (3./9./23.) und Toni Wachsmuth (7.) brachten den Ball aber nicht im Wiesbadener Tor unter.

Vor 2165 Zuschauern erhöhten die Gastgeber nach der Pause den Druck. Vor allem die Hereinnahme von Torjäger Schäffler sollte sich für den SV Wehen bezahlt machen. Der Stürmer ließ bei seinem Doppelschlag innerhalb von neun Minuten Zwickaus Torhüter Johannes Brinkies zwei Mal keine Chance. In der Nachspielzeit sorgte der ebenfalls eingewechselte Martinovic für den Endstand.