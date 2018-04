Handball

Thüringer HC feiert vorfristig siebte deutsche Meisterschaft

28.04.2018, 19:59 Uhr | dpa

Großröhrsdorf (dpa) – Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben sich vorzeitig ihren siebten Meistertitel seit 2011 gesichert. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich am Samstag beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht HC Rödertal standesgemäß mit 35:22 (15:10) durch und kann drei Spieltage vor Saisonende mit 44:2 Punkten von Vorjahresmeister SG BBM Bietigheim nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Die Thüringerinnen leisteten sich in dieser Saison nur eine Niederlage, gingen sonst in beeindruckender Manier durch die Liga.

Überragende THC-Werferin vor 750 Zuschauern war Spielmacherin Iveta Luzunova mit zwölf Toren. Bei den Gastgeberinnen waren Tamara Bösch und Sarolta Selmeci mit je sechs Treffern am besten.

Nach einer noch recht ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der vor allem Rödertal-Torfrau Nele Kurzke einen höheren Rückstand ihres Teams verhinderte, zogen die Gäste nach dem Seitenwechsel das Tempo deutlich an. Binnen weniger Minuten zogen sie davon und führten beim 21:11 (40. Minute) erstmals mit zehn Toren. Anschließend spielten sie die Partie souverän herunter. Mit dem Abpfiff knallten die Sektkorken.

Der schon seit dem letzten Spieltag als sportlicher Absteiger feststehende HC Rödertal gab am Rande der vorletzten Heimpartie weitere Personalien bekannt. Nachdem zuletzt bereits Bayer Leverkusen die Verpflichtung von Torhüterin Nele Kurzke öffentlich gemacht hatte, informierte der sächsische Erstliga-Aufsteiger jetzt, dass auch Michelle Urbicht, Sandra Szary (zu Zweitbundesligist SG Kirchhof) und die Geschwister Jacqueline und Stefanie Hummel (Ziel unbekannt) den Verein verlassen werden. Auch Joanna Rode konzentriert sich auf ihr Abitur und hat ihren Vertrag bereits aufgelöst.

Den notwendigen Umbruch wollen die Großröhrsdorferinnen aber unter der sportlichen Leitung des erst in der Saison verpflichteten Maximilian Busch bestreiten. Deshalb wurde der Vertrag des Trainers um weitere drei Jahre verlängert.