Kriminalität

Polizei kontrolliert Jugendliche nach Krawallen

28.04.2018, 20:18 Uhr | dpa

Nach zwei Wochenenden mit Krawallen im Englischen Garten in München hat die Polizei dort am Samstag Jugendliche kontrolliert. Die Beamten stoppten mehrere Gruppen, ließen sich die Inhalte von Rucksäcken zeigen und forderten den einen oder anderen auf, hochprozentigen Alkohol auszuschütten. Einige Teenager wurden auch abgeführt. Größere Zwischenfälle gab es zunächst keine.

An den vergangenen beiden Wochenenden hatte die Polizei zwei größere Versammlungen in der Parkanlage aufgelöst: Zunächst hatten Hunderte Jugendliche auf dem Gelände gefeiert, einige wollten dann aber nicht gehen. Nach Flaschenwürfen gingen die Beamten mit Schlagstöcken gegen die Jugendlichen vor. Am Samstag darauf richtete sich die aufgeheizte Stimmung bei einigen Parkbesuchern auch gegen die Beamten. Als die Besatzung des Feuerwehrfahrzeuges über Funk meldete, dass sie angegriffen und mit Flaschen beworfen werde, griff die Polizei ein.

Beide Male waren jeweils rund 100 Beamte im Einsatz. Dieses Mal hatte die Polizei angekündigt, verstärkt vor Ort sein zu wollen.