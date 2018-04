Fußball

Hohenstein-Ernstthal erstmals deutscher Futsal-Meister

28.04.2018, 21:48 Uhr | dpa

Der VfL 05 Hohenstein-Ernstthal hat zum ersten Mal die deutsche Futsal-Meisterschaft gewonnen. Die Sachsen besiegten am Samstag im Finale in Dresden die Futsal Panthers Köln 6:5 nach Verlängerung. Nach der regulären Spielzeit hatte es 5:5 (1:3) gestanden. Michal Salak erzielte vor 1027 Zuschauern den Siegtreffer. "Wir haben hart gekämpft und uns zurück gekämpft und sind belohnt worden", sagte VfL-Kapitän Christopher Wittig. Im Vorjahr hatte Hohenstein-Ernstthal das Finale noch gegen SSV Jahn Regensburg verloren. In der kommenden Saison darf der Club nun am UEFA Futsal Cup teilnehmen.