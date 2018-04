Leichtathletik

Über 14 000 Marathon-Läufer in Hamburg

29.04.2018, 01:18 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Über 14 000 Läufer starten heute bei der 33. Auflage des Hamburg Marathons. Dabei peilt der Kenianer Emmanuel Mutai den Streckenrekord an. Die bisherige Bestzeit in Hamburg lief Mutais Landsmann Eliud Kipchoge 2013 mit 2:05:30 Stunden. Zu den Sieganwärtern neben Mutai zählen noch 2012-Olympiasieger Sammy Kitwara und Stephen Chebogut ebenfalls aus Kenia sowie Stephen Kiprotich aus Uganda. Der Regensburger Philipp Pflieger hat nicht den Sieg, sondern vor allem die Qualifikationsnorm für die Europameisterschaften im August in Berlin im Visier.

Bei den Frauen gilt die Schwedin Isabellah Andersson als Top-Favoritin. Die gebürtige Kenianerin will sich in der Hansestadt für die Leichtathletik-EM im August in Berlin qualifizieren.

Neben der Marathon-Strecke über 42,195 Kilometer wird auch erstmals ein Rennen über die halb so lange Distanz angeboten. Bekannteste Starterin ist dabei Sabrina Mockenhaupt. Die in Siegen geborene 37-Jährige, die für das LT Haspa Marathon Hamburg startet, nutzt den Lauf als Vorbereitung auf die EM. Sie strebt in Berlin einen Start über 10 000 Meter an.