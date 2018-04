Kommunen

Drei Frauen und ein Mann stellen sich den Hechingern zu Wahl

29.04.2018, 01:48 Uhr | dpa

Drei Frauen und ein Mann stehen heute bei der Bürgermeisterwahl in Hechingen auf dem Wahl-Zettel. Rund 14 000 Wahlberechtigte sind aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Zuvor hatte die skandalumwitterte und lange krankgeschriebene Amtsinhaberin Dorothea Bachmann (parteilos) im Januar aus gesundheitlichen Gründen ihren Rückzug verkünden lassen. Bachmann war wegen des Streits mit ihrem getrennt lebenden Ehemann in die Schlagzeilen geraten.

Unter den Kandidaten für den Posten ist mit dem Ersten Beigeordneten Philipp Hahn (CDU) der Mann, der die Amtsgeschäfte im Rathaus bereits in der Abwesenheit der bisherigen Bürgermeisterin führte. Weitere Kandidaten sind unter anderem Petra Koch, eine Diplom-Verwaltungswirtin aus dem nahegelegenen Balingen, sowie die Wirtschaftsjuristin und -psychologin Sabine Abbasi aus Burladingen. Zudem tritt die Familienhelferin Fridi Miller an, die sich bereits bei zahlreichen Bürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg beworben hat.