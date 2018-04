Wahlen

Zweite Runde bei Landrats- und Bürgermeisterwahlen

29.04.2018, 01:48 Uhr | dpa

Die Direktwahlen von Landräten und Bürgermeistern gehen in Thüringen in die zweite Runde. Heute stehen unter anderem in drei Landkreisen und fünf kreisfreien Städten Stichwahlen an. Dabei treten die beiden Bestplazierten des ersten Wahlgangs vor zwei Wochen an.

Oberbürgermeister werden in der Landeshauptstadt Erfurt, in Jena, Gera, Suhl und Eisenach gesucht. In Erfurt fordert die CDU-Kandidatin Marion Walsmann Amtsinhalber Andreas Bausewein heraus. Landratsposten sind in den Kreisen Altenburger Land, Gotha und Sonneberg zu vergeben. In Gera hat erstmals ein Kandidat der AfD die Chance, Oberbürgermeister zu werden. Dieter Laudenbach tritt in der drittgrößten Stadt Thüringens gegen den parteilosen Julian Vonarb an.

Am Sonntag fällt auch die Entscheidung bei Bürgermeisterwahlen in 23 Gemeinden. Insgesamt 790 000 Thüringer sind aufgerufen, erneut ihre Stimme abzugeben. Die 990 Wahllokale öffnen von 8.00 bis 18.00 Uhr. Im ersten Durchgang vor zwei Wochen hatte die Wahlbeteiligung bei 47,1 Prozent gelegen.